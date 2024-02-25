Политолог Кошкин объяснил поездки главы ЦРУ на Украину

Американская газета The New York Times опубликовала статью о деятельности ЦРУ на Украине. Военный политолог Андрей Кошкин в разговоре с РЕН ТВ, указал, что американское ведомство весьма активно взаимодействовало с СБУ после 2014 года, а сейчас директор ЦРУ Уильям Бернс уже в 10-й раз находится на Украине за последние два года, где пытается успокоить руководство Украины на фоне остановки финансовой поддержки от США.