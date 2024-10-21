Министр обороны России поздравил военных финансистов с профессиональным праздником

Андрей Белоусов отметил, что сегодня специалисты финансово-экономической службы ВС РФ уделяют особое внимание поддержке участников специальной военной операции, решению социальных проблем военнослужащих и членов их семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии