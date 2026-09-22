Прогноз погоды в Крыму на 22 сентября 🌧 В Симферополе +18 и небольшой дождь В Севастополе +20 и небольшой дождь В Евпатории +19 и пасмурно В Черноморском +18 и пасмурно В Джанкое +20 и пасмурно В Ялте +21 и дождь В Алуште +21 и дождь В Керчи +22 и небольшой дождь В Армянске +20 и пасмурно В Красноперекопске +19 и пасмурно В Бахчисарае +19 и небольшой дождь В Феодосии +21 и небольшой дождь В Судаке +21 и дождь Картинка сгенерирована ИИ тест тест.