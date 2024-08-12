Боевые действия в Курской области — главная тема зарубежной прессы

Издания ставят под вопрос целесообразность атаки ВСУ, оценивают психологический эффект операции и анализируют реакцию МосквыВлиятельная Financial Times пишет о первом крупном вторжении украинских сил на международно признанную территорию России с тревогой, но и немного с придыханием.