Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВС РФ нанесли массированный удар по военным предприятиям Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по военным предприятиям Украины

Вооруженные силы ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

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