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Бивол готовится к Артуру в Кыргызстане: «В первый раз тут: ехать в США за шесть недель до боя было бы неразумно»

«Да, в Бишкеке в первый раз. Мы планировали за два месяца до боя в Штаты уехать, так как дата была 13 января изначально, но потом получилось так, что мы будем боксировать в Саудовской Аравии и времени шесть недель оставалось, а это неразумно ехать в США готовиться за шесть недель, а потом обратно.

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