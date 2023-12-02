Бивол готовится к Артуру в Кыргызстане: «В первый раз тут: ехать в США за шесть недель до боя было бы неразумно»

«Да, в Бишкеке в первый раз. Мы планировали за два месяца до боя в Штаты уехать, так как дата была 13 января изначально, но потом получилось так, что мы будем боксировать в Саудовской Аравии и времени шесть недель оставалось, а это неразумно ехать в США готовиться за шесть недель, а потом обратно.