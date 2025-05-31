Школьные принадлежности из СССР

Карандаши «Полицвет», металлические линейки и транспортиры, деревянные пеналы и знаменитые карандаши «Кохинор» — давайте вместе вспомним, чем пользовались советские школьники на уроках рисования, геометрии и других предметов.
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