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Школьные принадлежности из СССР

Карандаши «Полицвет», металлические линейки и транспортиры, деревянные пеналы и знаменитые карандаши «Кохинор» — давайте вместе вспомним, чем пользовались советские школьники на уроках рисования, геометрии и других предметов.

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