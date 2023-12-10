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Церковные праздники, которые отмечают православные сегодня, 11 декабря 2023 года

Церковные праздники, которые отмечают православные сегодня, 11 декабря 2023 года

Церковные праздники, которые отмечают православные сегодня, 11 декабря 2023 года Татьяна Орлонская В настоящий день, 11 декабря, прихожане восточно-христианской церкви отмечают день поминовения мученика Иринарха Севастийского.

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