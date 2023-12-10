Церковные праздники, которые отмечают православные сегодня, 11 декабря 2023 года Татьяна Орлонская В настоящий день, 11 декабря, прихожане восточно-христианской церкви отмечают день поминовения мученика Иринарха Севастийского.
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