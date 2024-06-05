В Астрахани и области планируют отловить всех до единой уличных собак

Служба ветеринарии Астраханской области приняла два важных документа, касающихся бездомных собак. Первым распоряжением утверждается количество животных без владельцев, обитающих в каждом муниципальном образовании региона.
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