В челябинском эфире заработало православное радио

В эфире Челябинска появилась радиостанция «Вера», рассказывающая о православии. Как URA.RU сообщила продюсер регионального вещания Алена Рыпова, радиостанция дает современный взгляд на историю и традиции православия.
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