Уголовное преследование Дурова может стать политическим харакири для Макрона – Дубнов

МОСКВА (ИА Реалист). Союз журналистов Казахстана (СЖК) обратился с официальным заявлением к властям Франции, в котором потребовали обеспечить соблюдение основных прав и свобод основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и провести объективное расследование по данному делу.