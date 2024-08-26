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Уголовное преследование Дурова может стать политическим харакири для Макрона – Дубнов

Уголовное преследование Дурова может стать политическим харакири для Макрона – Дубнов

МОСКВА (ИА Реалист). Союз журналистов Казахстана (СЖК) обратился с официальным заявлением к властям Франции, в котором потребовали обеспечить соблюдение основных прав и свобод основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и провести объективное расследование по данному делу.

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