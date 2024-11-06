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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рубен Аморим: «Гвардиола намного лучше меня на данный момент. В «Манчестер Юнайтед» подход будет другим – мало что возьму из «Спортинга»

«Спортинг» под руководством Рубена Аморима обыграл «Манчестер Сити» (4:1) в Лиге чемпионов. Португалец вскоре возглавит «Манчестер Юнайтед», о чем уже сообщалось официально.

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