Собянин: уничтожено уже 22 летевших на Москву украинских БПЛА

Геннадий Бережнов

Уничтожено 22 беспилотника, летевших на Москву», — подчеркнул мэр столицы. Однако когда то они доберутся, если мы только будем считать что сбили, а не отвечать по Киеву. Они будут бить по домам и погибнут люди. Что за политика, которую большинство народа не одобрит!