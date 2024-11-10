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Собянин: уничтожено уже 22 летевших на Москву украинских БПЛА

Собянин: уничтожено уже 22 летевших на Москву украинских БПЛА

Утром 10 ноября силы российской противовоздушной обороны отразили массовую атаку украинских беспилотников.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Уничтожено 22 беспилотника, летевших на Москву», — подчеркнул мэр столицы. Однако когда то они доберутся, если мы только будем считать что сбили, а не отвечать по Киеву. Они будут бить по домам и погибнут люди. Что за  политика, которую большинство народа не одобрит!
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14 час.
Галина
они давно бьют по домам. Курск чего стоит.Раздолбить Зеленского с его кликой.
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4 час.

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