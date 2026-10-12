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МОСИНФОРМ

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Участники патриотического клуба «Город героев Москва» пройдут программу профессиональной переподготовки

Участники патриотического клуба «Город героев Москва» пройдут программу профессиональной переподготовки

Московский политехнический университет запустил программу профессиональной переподготовки для членов патриотического клуба «Город героев Москва» проекта «Молодежь Москвы».

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