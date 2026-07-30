В Москве арестовали гендиректора «Эфко» Ляшенко по делу о растрате

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора группы компаний «Эфко» Евгения Ляшенко, обвиняемого в мошенничестве (часть 4 статьи 160 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
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