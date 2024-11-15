«Безумный план врага в Курской обл,»ни разу такого не видели»: Эксперт раскрыл, что ждёт Курщину: Карта боевых действий на Украине, к утру 15.11.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 15 ноября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 15.
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