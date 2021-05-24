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Чтобы избить солдат НАТО, нужны 3 эстонки, или 2 пьяных литовца. Где-то захихикали Петров и Боширов

Чтобы избить солдат НАТО, нужны 3 эстонки, или 2 пьяных литовца. Где-то захихикали Петров и Боширов

Чтобы избить натовских солдат, нужны три эстонки или два пьяных литовца. В крайнем случае – другие солдаты НАТО.

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петр курносенко
Вот так Петров и Башаров сплели свою паутину в нато.
Котищев
Я даже представить не могу, чтобы было если бы эти натовские пропиндосники погуляли бы у нас где-нибудь в Керчи.
Владимир Витковский
Велико дело- дать в пятак гею...

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