Чтобы избить солдат НАТО, нужны 3 эстонки, или 2 пьяных литовца. Где-то захихикали Петров и Боширов

Сергей ЕПолитикаЧтобы избить солдат НАТО, нужны 3 эстонки, или 2 пьяных литовца. Где-то захихикали Петров и Боширов Чтобы избить натовских солдат, нужны три эстонки или два пьяных литовца. В крайнем случае – другие солдаты НАТО.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьпетр курносенкоВот так Петров и Башаров сплели свою паутину в нато.КотищевЯ даже представить не могу, чтобы было если бы эти натовские пропиндосники погуляли бы у нас где-нибудь в Керчи.ВВВладимир ВитковскийВелико дело- дать в пятак гею...Комментировать
Свежие комментарии