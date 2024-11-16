Рассказываем, что стало причиной смерти солиста Мариинки Владимира Шклярова.Ранее стало известно о том, что в возрасте 39 лет погиб ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров, в связи с этим многих интересуют причины его смерти.