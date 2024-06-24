Камчатка вошла в тройку лидеров по темпам прироста населения на Дальнем Востоке

Власти Камчатского края высоко оценивают положительную динамику прироста населения в регионе. На последнем заседании коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики было отмечено, что Камчатка вошла в тройку лидеров среди дальневосточных регионов по этому показателю.