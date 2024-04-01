Банки могут обязать применять охлаждающие фразы в рекламе

Банки могут принудительно обязать использовать в рекламе кредитов охлаждающие фразы, чтобы потенциальные клиенты лучше оценивали свои финансовые возможности и риски, прежде чем отправиться за займом, пишут «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию банков России (АБР) и Ассоциацию коммуникационных агентств России (АКАР).
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