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Банки могут обязать применять охлаждающие фразы в рекламе

Банки могут обязать применять охлаждающие фразы в рекламе

Банки могут принудительно обязать использовать в рекламе кредитов охлаждающие фразы, чтобы потенциальные клиенты лучше оценивали свои финансовые возможности и риски, прежде чем отправиться за займом, пишут «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию банков России (АБР) и Ассоциацию коммуникационных агентств России (АКАР).

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