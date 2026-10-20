ПЕКИН (ИА Реалист). 20 октября официальный представитель МИД Китая Мао Нин на регулярном брифинге заявила, что Китай последовательно выступает против обобщения понятия национальной безопасности и политизации торгово-экономических и технологических вопросов, и будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний.
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