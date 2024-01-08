ЦСКА и «Динамо» в феврале проведут контрольный матч в Турции

«Динамо» опубликовало расписание своих товарищеских игр во время зимних сборов. У бело-голубых запланировано три сбора: первый в Катаре с 13 по 25 января и еще два в Турции — с 31 января по 13 февраля и 16-25 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии