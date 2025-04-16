Карьерный эксперт Семеренко: работу на майские праздники нужно распланировать

Работающим в майские праздники россиянам необходимо постараться заранее распределить нагрузку. Для этого важно выделить основные, неотложные задачи, а также те, которые можно решить позднее, рассказал RT карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Святослав Семеренко.
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