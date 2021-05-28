Как проявляются ревматические болезни

Будь в форме!

Нетипичными симптомами некоторых ревматических болезней являются проблемы с кожей. В медицине существует термин «кожный ревматизм», обозначающий целую группу поражений и высыпаний, помогающих правильно поставить диагноз при волчанке или артрите.