На фоне этой новости вспоминается история с домом Балаева в Адмиралтейском районе. Куда 15 октября заезжали прокуратура, КГИОП и ГЖИ.
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На фоне этой новости вспоминается история с домом Балаева в Адмиралтейском районе. Куда 15 октября заезжали прокуратура, КГИОП и ГЖИ.