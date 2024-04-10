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Военное обозрение

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Как начинались набеги викингов на Британию

Как начинались набеги викингов на Британию

Во многом викинги послужили стимулом для военно-технического развития Западной Европы. Чтобы противостоять им, английские и французские короли проводили реформы в армии, совершенствовали вооружение, тактику и стратегию, строили флот, крепости и замки.

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