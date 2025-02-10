Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенниками

Комиссия по законопроектной деятельности может рассмотреть пакет поправок 10 февраляКомиссия правительства по законопроектной деятельности в ближайшее время рассмотрит пакет поправок в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, которые направлены на борьбу с кибермошенничеством, пишет РБК со ссылкой на документ.