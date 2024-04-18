Этот напиток на ночь из советского детства может на самом деле лишить вас сна

Если вы замечали, что иногда долго ворочаетесь без сна вечером, то стоит подумать: может, дело в вашем рационе? Ведь некоторые продукты, например сыр, шоколад и другие сладости, а также жирная пища могут спровоцировать проблемы с засыпанием.
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