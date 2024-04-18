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Этот напиток на ночь из советского детства может на самом деле лишить вас сна

Этот напиток на ночь из советского детства может на самом деле лишить вас сна

Если вы замечали, что иногда долго ворочаетесь без сна вечером, то стоит подумать: может, дело в вашем рационе? Ведь некоторые продукты, например сыр, шоколад и другие сладости, а также жирная пища могут спровоцировать проблемы с засыпанием.

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