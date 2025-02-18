Такие же планы у Запада на Черное море Англичане вместе с союзниками по Североатлантическому альянсу под видом поддержки пытаются оккупировать Украину для долгосрочного противостояния с Россией и превращения Черного моря во внутреннюю акваторию НАТО.
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