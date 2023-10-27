НАТО: время принятия Украины в альянс еще не пришло

ВАШИНГТОН, 27 октября, ФедералПресс. Глава директората ядерной политики организации Североатлантического договора Джессика Кокс, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, заявила, что НАТО не переставал считать, что время для принятия Украины в альянс еще не пришло.
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