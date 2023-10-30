В России скорость электросамокатов в пешеходных зонах снизят законом - Госдума

В свете растущего количества ДТП с участием электросамокатов, гироскутеров и электромопедов, Министерство транспорта РФ обратило внимание на необходимость ужесточения правил и ограничений для средств индивидуальной мобильности.
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