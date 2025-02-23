Оплату за туристические услуги примут в криптовалюте – Пхукет запустит оплату токенами Евгения КомароваНа одном из крупнейших туристических направлений Таиланда, острове Пхукет, стартует эксперимент по оплате туристических услуг в криптовалюте.
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