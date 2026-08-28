👨🏻🎓 Экспериментальный формат обучения в вузах РФ. Какой будет новая система образования Проректор по образовательной деятельности КФУ имени В.
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👨🏻🎓 Экспериментальный формат обучения в вузах РФ. Какой будет новая система образования Проректор по образовательной деятельности КФУ имени В.