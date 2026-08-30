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Царьград

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Украинские СМИ сообщили о дефиците продуктов в Киеве

Украинские СМИ сообщили о дефиците продуктов в Киеве

В Киеве зафиксирована нехватка продуктов — хлеба, картофеля, яблок и полуфабрикатов. В супермаркетах NOVUS и АТБ введены ограничения на продажи.

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