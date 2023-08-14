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Соколовская о переходах Трусовой: «Был бы Кондратюк у Мишина, она бы пошла к нему»

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию. Она тренируется у Соколовской с прошлого года.

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