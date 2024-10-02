Выбор есть: чем заменить Discord

МОСКВА, 2 октября, ФедералПресс. Американский мессенджер Discord небезопасен для российских пользователей – Роскомнадзор уже направил в адрес платформы требования удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству и пронаркотический контент.