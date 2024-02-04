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Военное обозрение

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«У командования ВСУ имеется план»: Глава ГУР МО Украины Буданов анонсировал рост количества ударов по территории России

«У командования ВСУ имеется план»: Глава ГУР МО Украины Буданов анонсировал рост количества ударов по территории России

Ранее глава военной разведки Украины заявил, что основной целью ВСУ в этом году выступит Крым.

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