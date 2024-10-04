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TRENDYMEN

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На дне Тихого океана нашли Rolex из 1971 года и попробовали завести

На дне Тихого океана нашли Rolex из 1971 года и попробовали завести

Возле берегов Австралии дайвер обнаружил старинные часы, настолько покрытые кораллами, что их едва можно было распознать.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Во  всех этих Ролексах в  70  -е  годы  стоял  часовой  механизм  Минского часового завода. Вот как умели делать в СССР
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19 час.
CM
C Major
для меня так странно прозвучала фраза про &quot;старинные&quot; 1971 года часы.... В наше время антиквариатом и старинными называли предметы из царских времен...
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18 час.
ЕС
Евгений Скорый
Если б это был 1871 год, то это были бы старинные часы, и то понятие относительное!
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16 час.

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