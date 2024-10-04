На дне Тихого океана нашли Rolex из 1971 года и попробовали завести

Владимир Алтайцев Во всех этих Ролексах в 70 -е годы стоял часовой механизм Минского часового завода. Вот как умели делать в СССР

CM C Major для меня так странно прозвучала фраза про "старинные" 1971 года часы.... В наше время антиквариатом и старинными называли предметы из царских времен...