Возле берегов Австралии дайвер обнаружил старинные часы, настолько покрытые кораллами, что их едва можно было распознать.
На дне Тихого океана нашли Rolex из 1971 года и попробовали завести
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Во всех этих Ролексах в 70 -е годы стоял часовой механизм Минского часового завода. Вот как умели делать в СССР
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19 час.
CM
C Major
для меня так странно прозвучала фраза про "старинные" 1971 года часы.... В наше время антиквариатом и старинными называли предметы из царских времен...
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18 час.
ЕС
Евгений Скорый
Если б это был 1871 год, то это были бы старинные часы, и то понятие относительное!
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16 час.
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