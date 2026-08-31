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Медведь забрался на крышу дома в СНТ под Красноярском

Медведь забрался на крышу дома в СНТ под Красноярском

Медведь залез на крышу жилого дома в садовом товариществе «Такмак» на окраине Красноярска. Зверь прогулялся по крыше, уронил горшок с кактусом и ушел в сторону леса и реки, кадры завирусились в социальных сетях.

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