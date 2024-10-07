Министр юстиции Татарстана проведет прямой эфир

Во вторник, 8 октября, состоится прямой эфир с министром юстиции РТ Рустемом Загидуллиным. Глава Минюста республики расскажет о цифровых решениях, которые стали доступны в том числе благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии