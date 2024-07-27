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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Эксперт рассказала, как выбрать полезный фастфуд

Эксперт рассказала, как выбрать полезный фастфуд

Неплохим вариантом, например, может оказаться шаурма Нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с Пятым каналом предупредила, что регулярное употребление фастфуда повышает риск развития заболевания сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, диабета и некоторых видов онкологии.

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