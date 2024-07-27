Эксперт рассказала, как выбрать полезный фастфуд

Неплохим вариантом, например, может оказаться шаурма Нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с Пятым каналом предупредила, что регулярное употребление фастфуда повышает риск развития заболевания сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, диабета и некоторых видов онкологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии