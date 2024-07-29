Когда Германия поумнеет?

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Сенсацию подвезли. Даже две: Великобритания намерена заключить с Евросоюзом полноценный военный пакт, но сначала в полной мере восстановить прежние всеобъемлющие отношения с Германией «как при бабушке» (фрау канцлерин Меркель), то есть – вернуться к статус-кво периода «до Brexit».