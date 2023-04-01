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Если вы решили узнать из этой статьи нормы довольствия, которые существовали в СССР, в советской армии – то не тратьте время

Если вы решили узнать из этой статьи нормы довольствия, которые существовали в СССР, в советской армии – то не тратьте время

﻿﻿Источник изображения: rasfokus.ruЕсли вы решили узнать из этой статьи надбавки, существовавшие в Советском Союзе, в Советской армии, то не теряйте времени зря.

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