В Екатеринбурге таможня задержала местного жителя с 20 упаковками запрещенного лекарства

В Свердловской области таможня пресекла ввоз запрещенного вещества через международное отправление.Пресс-служба Уральского таможенного управления сообщила, что житель Екатеринбурга был задержан с 20 упаковками запрещенного лекарства.
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