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Казанда хәйрия концерты узачак

Якшәмбе көнне, 13 сентябрьдә, Казанның Бауман урамы, 9 йорт адресы буенча хәйрия концерты уздырыла. Мәдәни чара махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү уңаеннан оештырыла.

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