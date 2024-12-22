🇯🇵 НАТО движется на восток: новые учения в Японии Японская сторона продолжает анонсировать военные учения с другими странами в следующем году.
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🇯🇵 НАТО движется на восток: новые учения в Японии Японская сторона продолжает анонсировать военные учения с другими странами в следующем году.
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