В Ростовской области прошли проверки миграционного режима

В рамках проведения второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из Управления участковых уполномоченных полиции донского главка МВД проведены мероприятия на территории Мясниковского района.
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