Российские пенсионеры выбирают внутренние направления для отдыха

Российские пенсионеры выбирают для отдыха внутренние направления, а также страны ближнего зарубежья. По мнению экспертов сервиса Tutu и НПФ "Будущее", которые проанализировали спрос на туристические продукты среди людей пенсионного и предпенсионного возраста в текущем летнем сезоне, Москва является самым популярным местом для путешествий - 18% пенсионеров выбрали именно этот город.
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