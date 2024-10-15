Российские пенсионеры выбирают внутренние направления для отдыха

Российские пенсионеры выбирают для отдыха внутренние направления, а также страны ближнего зарубежья. По мнению экспертов сервиса Tutu и НПФ "Будущее", которые проанализировали спрос на туристические продукты среди людей пенсионного и предпенсионного возраста в текущем летнем сезоне, Москва является самым популярным местом для путешествий - 18% пенсионеров выбрали именно этот город.