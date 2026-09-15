«Герань» ударила по эшелону с беспилотниками в Волынской области

Российские военные нанесли удар по железнодорожному составу в районе села Рымачи Волынской области Украины, доставлявшему военные грузы.
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