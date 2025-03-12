Политолог из США назвал приостановку поставок оружия Киеву давлением Вашингтона

Global Look Press/U.S. Air Force/Keystone Press Agency Политолог, подполковник армии ВС США в отставке Эрл Расмуссен заявил РЕН ТВ, что приостановка поставок оружия Киеву с американской стороны является механизмом давления.
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